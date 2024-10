Fue notificado Evo Morales por “estupro” y esto fue lo que dijo tras darse cuenta

Tras ser notificado por “estupro” Evo sostiene que ganará la batalla y que cuenta con al menos 200 abogados para defenderlo

El expresidente Evo Morales afirmó este martes que cuenta con nada más y nada menos que 200 abogados listos para defenderlo de forma gratuita y sostuvo que ganará la batalla jurídica, después de que fuera notificado para declarar ante la Fiscalía de Tarija por el caso de presunto estupro agravado y trata de personas.

“El pueblo sabe que es netamente persecución política. Compañeros, frente a la citación, frente a la comunicación, vamos a defendernos, como nos hemos defendido (en otros procesos en los) que ganamos a todos los presidentes, y vamos a ganar esta (nueva) batalla jurídica”, manifestó Morales en una conferencia de prensa junto con dirigentes de las organizaciones sociales que lo apoyan.

Además, “anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales, vamos a defendernos, me defendí (en el pasado), nunca me escapé, (aunque otra cosa ya es atentar contra la vida”, continuó.

El Ministerio Público ha citado a Morales para que llegue a declarar el jueves 10 de octubre en la Fiscalía de Tarija, donde se le investiga por la presunta comisión de los delitos de estupro agravado y trata de personas, porque, cuando era presidente del Estado, supuestamente embarazó a una menor de 15 años.

A primeras horas de este martes, Morales había sido notificado con esa citación por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que lo encontró en oficinas de las federaciones del Trópico en la ciudad de Cochabamba.

“Este (proceso) obedece al mandato del imperio (…). Acá no es un pequeño problema, un problema entre Lucho (presidente Luis Arce) y Evo, lamentablemente Lucho obedece al imperio”, señaló Morales.