Fuerte sismo sacude Myanmar y Tailandia: ¿qué está pasando?

Un potente terremoto de magnitud 7,7 se produjo este viernes a 16 km al noroeste de Sagaing, Myanmar.

Poco después, se registró un segundo fuerte sismo de magnitud 6,4 casi en el mismo lugar.

Los temblores se han sentido con fuerza en la vecina Tailandia, causando el derrumbe de rascacielos en la capital del país, Bangkok. Al menos 43 trabajadores han quedado atrapados entre los escombros tras la caída de un edificio, según fuentes médicas.

La primer ministra tailandesa declaró el estado de emergencia en Bangkok.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado sus condolencias al primer ministro de Myanmar, Min Aung Hlaing, por las víctimas del terremoto. “Rusia comparte el dolor del pueblo amigo de Myanmar. Le ruego transmitir palabras de sincero pésame y apoyo a quienes perdieron a sus familiares y amigos, y los deseos de una pronta recuperación a todos los que sufrieron a consecuencia de esta catástrofe natural”, escribió.

Un monasterio de la ciudad de Taungoo, en Myanmar, se derrumbó y causó la muerte de cinco niños desplazados, informa Eleven Media Group.

Al menos 20 personas han muerto a causa del terremoto en un hospital de Naipyidó, la capital birmana, dijo un médico citado por AFP que habló bajo condición de anonimato.

Al menos 90 personas han sido declaradas desaparecidas después de que un rascacielos en construcción se derrumbara en Bangkok, la capital tailandesa, según datos compartidos con medios por el ministro de Defensa del país, Phumtham Wechayachai.

Previamente se reportó del rescate con vida de siete personas del área afectada por el derrumbe.

Las autoridades birmanas declararon el estado de emergencia en el país.

El Consejo de Administración del Estado de Myanmar ha comunicado sobre la urgente necesidad de sangre tras la catástrofe: “El seísmo ha causado numerosos muertos y heridos, y muchas personas están recibiendo tratamiento en los hospitales públicos […]. Hay una necesidad urgente de sangre, por lo que se pide a los donantes que se pongan en contacto con los hospitales lo antes posible y donen”.

Medios birmanos han difundido imágenes impactantes de las consecuencias del temblor en el mercado de Thapyakone en Naypyidaw, la capital del país.



Otro video refleja el caos que se vivió en las calles de Bangkok durante el potente terremoto.

Un tren fue grabado en Bangkok cuando era sacudido violentamente por el temblor.

