Hombre de 78 años quema viva a su hijastra por conflictos familiares por esta razón

Los investigadores sitúan el móvil del crimen en conflictos familiares relacionados con el cuidado de parientes y problemas económicos.

La Policía de Tokio detuvo a un hombre de 78 años por presuntamente asesinar a su hijastra durante un incendio provocado en julio en una casa que también dejó heridos a otros dos familiares, informan medios locales.

Makoto Seki habría rociado con gasolina a Michiyo Terashima, de 61 años, mientras esta cocinaba en la segunda planta de la vivienda y prendió fuego al combustible con la llama del fogón.

El sospechoso, que sufrió quemaduras graves durante el siniestro, admitió los cargos de asesinato e incendio provocado. “No hay duda de que lo hice, pero también tenía la intención de morir”, afirmó.

Los investigadores sitúan el móvil del crimen en conflictos familiares relacionados con el cuidado de parientes y problemas económicos. La Policía sostiene que Seki compró la gasolina en una estación de servicio la misma mañana del ataque y llevó consigo un encendedor.