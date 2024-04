Incendian un remolque con cientos de biblias frente a una iglesia en EE.UU.

Un remolque que contenía biblias fue incendiado frente a una iglesia evangélica en la ciudad de Mount Juliet, en el estado estadounidense de Tennessee, en la mañana de este domingo, informó la Oficina del Alguacil del condado de Wilson, citada por medios locales.

De acuerdo con las autoridades policiales, el vehículo destinado al transporte de carga fue abandonado intencionalmente en una intersección cercana a la entrada de la Iglesia Bíblica Global Vision, para posteriormente prenderle fuego.

Tras extinguir el incendio, los agentes comenzaron la inspección del remolque y descubrieron que este tenía biblias en su interior. Sin embargo, la Oficina del Alguacil de Wilson señaló que no se darán a conocer más detalles del incidente para no entorpecer las investigaciones.

Por su parte, el alguacil Robert Bryan indicó que los investigadores están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y que el vehículo parecer tener una matrícula de otro estado. No se reportaron heridos por el incendio.

El pastor de la Iglesia Bíblica Global Vision, Greg Locke, declaró que en el remolque incendiado había “probablemente 200 biblias”. Al mismo tiempo, manifestó que “el hecho de que fueran un montón de biblias es una prueba bastante concluyente” de que este suceso estaba dirigido hacia su congregación religiosa.

Bibles burned on Easter Sunday in Tennessee

A trailer full of Bibles was intentionally set on fire outside Global Vision Bible Church in Mount Juliet, blocking the entrance. pic.twitter.com/8tD0d4kwtV

— Trending News (@Trend_War_Newss) April 1, 2024