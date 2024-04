Inteligencia no tan artificial: tiendas robotizadas de Amazon requerían más de 1.000 personas en la India

Just Walk Out permite a los clientes omitir el proceso de pago tradicional. Sin embargo, lejos de estar completamente automatizado, el proceso requiere inspección humana, en la que trabajan más de 1.000 personas desde la India

La compañía Amazon está dando un paso atrás en la ambiciosa tecnología Just Walk Out de sus tiendas Amazon Fresh, que permitía a los clientes omitir el proceso de pago tradicional, según reportó este martes The Information.

Este método, que se introdujo en 2016, permite a los usuarios escanear un código QR al ingresar al establecimiento. Después, un sistema de cámaras y sensores sigue los productos que sacan de los expositores y los carga en la tarjeta del comprador.

Proceso no tan automatizado

Si bien el proceso parecía totalmente automatizado, detrás de su funcionamiento había un equipo de más de 1.000 personas en la India, encargadas de visualizar y etiquetar videos para asegurar la precisión de los pagos.

De acuerdo con el portal, 700 de cada 1.000 ventas requerían revisión humana, lejos de los objetivos internos de la compañía de 50 revisiones. Ello llevaba a que a menudo los clientes recibieran con retraso los recibos.

Nuevo método

En ese sentido, la empresa está retirando gradualmente esta tecnología, presente en la mitad de sus locales. Tony Hoggett, vicepresidente de Amazon Fresh, afirmó al medio que se centrarán en ofrecer un nuevo método de compras llamado Dash Cart, un carro equipado con pantallas y escáneres integrados.

La portavoz de Amazon, Carly Golden, señaló a AP que la firma escuchó a sus clientes que disfrutan saltándose la fila para pagar, pero que también querían ver sus recibos, agregando que el nuevo sistema les brindará todos esos beneficios.

Este cambio forma parte de un esfuerzo por renovar la cadena de tiendas, que tiene poco más de 40 sucursales en Estados Unidos.