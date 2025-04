Irak se asfixia en polvo: tormenta de arena hospitaliza a miles de personas (VIDEO)

Más allá de sepultar ciudades enteras bajo un manto de polvo, la tormenta provocó apagones y caos en los aeropuertos.

Una densa tormenta de arena envolvió Irak este lunes 14 de abril, transformando cielos y calles en un paisaje apocalíptico teñido de naranja, con visibilidad reducida a menos de un kilómetro. Las consecuencias fueron inmediatas: más de 1.800 personas atendidas por crisis respiratorias, aeropuertos como los internacionales de Nayaf y Basora paralizados, y redes sociales inundadas de imágenes que parecían sacadas de una distopía.

WATCH 🚨 Massive sandstorm blankets Iraq in apocalyptic orange, dimming the skies and reducing visibility to almost nothing pic.twitter.com/sI7jfm0Krd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 14, 2025

La tormenta no solo sepultó ciudades enteras bajo una capa de polvo, sino que dejó a su paso cortes de electricidad y caos aeronáutico.

Today, a powerful dust storm has swept through the area, casting a thick haze and disrupting daily life. Location: Al-Shanafiyah, Diwaniyah Governorate, Iraq. pic.twitter.com/JB9diMPGXP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 14, 2025

Agentes de policía y transeúntes comunes, con mascarillas, se movían como sombras en la neblina, mientras equipos médicos recorrían las calles auxiliando a ancianos y niños en apuros.

لحظة اجتياح العاصفة الترابية محافظة النجف اليوم الاثنين14.4.2025 pic.twitter.com/LFOLVxEB93 — طقس بلادي (@jake18393510) April 14, 2025

Aunque las tormentas de polvo son un fenómeno habitual en el país, algunos expertos advierten que su frecuencia está aumentando debido al cambio climático.

Ive never seen a sandstorm like this before pic.twitter.com/dBGNb7MiML — Ali (@IraqMarxist) April 14, 2025

Irak, clasificado por la ONU entre los cinco países más vulnerables a este problema, enfrenta un círculo vicioso de sequías históricas, calor extremo y escasez de agua.