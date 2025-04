Fuertes vientos nunca vistos en décadas desatan el caos en China (VIDEOS)

Fuertes vientos causaron estragos en Pekín y partes del norte de China este fin de semana, provocando destrozos, cancelaciones de vuelos y trenes, así como el cierre de escuelas y atracciones, informaron medios locales.

Las ráfagas de viento, que alcanzaron velocidades máximas de hasta 150 km/h, fueron las más fuertes registradas en la capital desde 1951. El fenómeno se originó principalmente en un sistema de vórtice frío formado sobre la región de Mongolia Interior que se movió hacia el este y el sur, barriendo el norte del país desde el viernes y durante el fin de semana.

Extreme winds hit Hebei, China, ahead of a powerful storm. A video from Zhangjiakou shows intense gusts as northern China braces for winds up to 150 km/h. Beijing issued its first orange gale warning in a decade. pic.twitter.com/O51g0KLRmO

Como consecuencia, la Administración Meteorológica nacional emitió el viernes una advertencia de nivel naranja (el segundo más alto en un sistema de cuatro niveles) por primera vez en una década.

🚨🇨🇳#BREAKING | NEWS⚠️

Update, China has been hit with a massive storms that have ripped through the region with typhoon level, wind, gust over 150km⚡️

They’ve been reports that dozens have been killed due to this storm 🌪️🌀 pic.twitter.com/Kf4DZXf2vv

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 13, 2025