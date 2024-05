Israelíes destruyen sacos con harina destinados a los gazatíes (VIDEOS)

Dos convoyes con ayuda humanitaria que se dirigían de Jordania a la Franja de Gaza fueron atacados por colonos israelíes, informó este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano, condenando las autoridades del país hebreo por no proteger los suministros de asistencia al enclave palestino.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condenó hoy en los términos más enérgicos el ataque perpetrado por colonos extremistas israelíes contra dos convoyes de ayuda jordanos que transportaban alimentos, harina y otra ayuda humanitaria a la Franja de Gaza”, reza el comunicado del organismo. El ministerio detalló que uno de los convoyes se dirigía al paso fronterizo de Erez y el otro al de Kerem Shalom. Se reporta que los colonos arrojaron parte de la carga al suelo y causaron daños a los camiones.

They threw bags of flour on the ground…settlers attack Jordanian aid trucks heading to the Gaza Strip. #فريق_مجاهدون #zionisterrorist pic.twitter.com/ZcHbzcQ0vp

El canciller de Jordania, Ayman Safadi, calificó el ataque contra la ayuda humanitaria de “despreciable” y destacó que “proteger los convoyes es una obligación legal de Israel como potencia ocupante”. La Cancillería aseveró por su parte que considera que “el hecho de que el Gobierno israelí no protegiera los dos convoyes de ayuda y permitiera que fueran atacados constituye una brutal violación de sus obligaciones legales, como potencia ocupante, y de su obligación de permitir la entrada de ayuda en Gaza”.

Israelis destroying the flour that was meant to feed starving people in Gaza

While they film it and laughpic.twitter.com/JzteY6XHWp

— Christ Gnosis ⳩ (@christ_gnosis) April 30, 2024