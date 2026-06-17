La inteligencia artificial cambia la industria del porno: ahora los usuarios diseñan lo que quieren ver

Durante décadas, la pornografía funcionó con una lógica bastante conocida. Había estudios, actores, cámaras, directores y usuarios que elegían entre contenidos ya producidos. El espectador miraba. La industria ofrecía. El consumo se organizaba alrededor de catálogos más o menos amplios, pero siempre definidos por otros. La inteligencia artificial empezó a romper ese modelo. Ahora, muchas plataformas permiten que el usuario no solo elija qué quiere ver, sino que participe en la creación del contenido. Puede ajustar características físicas, modificar escenarios, definir estilos visuales, seleccionar gestos, proponer situaciones y construir personajes sintéticos según sus preferencias. En lugar de buscar dentro de una oferta cerrada, el consumidor empieza a diseñar una fantasía propia.

Ese es el verdadero cambio de fondo. La IA no solo agrega una herramienta nueva a la industria pornográfica, sino que cambia la lógica del negocio. Lo que antes era contenido producido en serie empieza a convertirse en una experiencia configurable, personalizada y generada a demanda.

La transformación ya despertó el interés de la comunidad científica. La Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes exploró un estudio publicado en la revista New Media & Society, en el que investigadores analizaron 98 plataformas dedicadas a generar pornografía mediante inteligencia artificial. El trabajo no se concentró en las imágenes producidas, sino en algo menos visible y mucho más revelador: cómo funcionan estas empresas, qué reglas aplican y qué tipo de mercado están construyendo.

Los investigadores revisaron términos y condiciones, políticas de privacidad, normas comunitarias, criterios de moderación, derechos de propiedad intelectual y mecanismos de sanción. El objetivo era entender quién decide qué se puede crear, qué se bloquea, qué se tolera y qué responsabilidad queda en manos del usuario.

El negocio de la fantasía a medida

El hallazgo más fuerte del estudio es que estas plataformas no funcionan como simples herramientas tecnológicas. También actúan como árbitros privados del deseo. Son empresas que definen qué fantasías pueden transformarse en imágenes, qué pedidos quedan prohibidos y qué límites se aplican dentro de sus propios sistemas.

Ahí aparece el corazón del nuevo negocio: la hiperpersonalización. La pornografía tradicional ofrecía contenidos ya hechos. La pornografía con IA promete algo distinto: crear escenas, cuerpos, estilos y personajes según los gustos de cada usuario. La diferencia no es menor. En el modelo anterior, la persona elegía entre opciones disponibles. En el nuevo modelo, pide, ajusta, corrige y produce.

La promesa comercial combina tres ideas muy atractivas para el mercado digital: inmediatez, personalización y sensación de control. Es una especie de fábrica automatizada de fantasías, donde el usuario ocupa el lugar de espectador, pero también el de editor y director.

Por eso la investigación no habla solamente de pornografía. Habla de una transformación cultural. Cuando una plataforma permite fabricar imágenes sexuales a medida, también modifica la relación entre deseo, consumo y tecnología. El contenido deja de ser algo que se encuentra y pasa a ser algo que se encarga.

El problema es que esa misma capacidad de personalización abre una zona mucho más delicada. Cuanto más realistas son las imágenes, más difícil se vuelve separar fantasía y simulación. Y cuanto más fácil resulta crear contenido, más urgente se vuelve discutir quién pone los límites.

Consentimiento, deepfakes y responsabilidad

El estudio encontró diferencias importantes entre las plataformas analizadas. Algunas tienen filtros automáticos para impedir ciertos pedidos. Otras dependen de denuncias posteriores. Varias trasladan buena parte de la responsabilidad legal al usuario mediante cláusulas extensas en sus términos de uso. En los hechos, la plataforma ofrece el servicio y cobra por él, pero si aparece un problema, muchas veces intenta despegarse de las consecuencias.

El punto más sensible son los deepfakes sexuales, es decir, imágenes o videos explícitos creados con el rostro o la identidad de personas reales sin consentimiento. Muchas plataformas dicen prohibirlos, pero los investigadores advierten que las barreras para prevenir este tipo de contenido no siempre son claras ni suficientes. Ese es el núcleo más inquietante del fenómeno. Antes, las discusiones sobre imágenes íntimas no consentidas partían de fotos o videos reales. Ahora puede tratarse de una imagen que nunca existió, fabricada por un algoritmo, pero con capacidad de producir daños muy concretos: humillación pública, extorsión, violencia digital, pérdida de reputación e impacto psicológico.

La imagen puede ser falsa. El daño, no. Por eso la pornografía generada con inteligencia artificial se convirtió en un tema de investigación científica. No por moralismo ni por alarma fácil, sino porque obliga a revisar conceptos centrales de la vida digital: privacidad, consentimiento, identidad y responsabilidad.

La conclusión del estudio no es que toda pornografía con IA sea dañina. El planteo es más complejo. Estas plataformas ya están moldeando nuevas formas de sexualidad digital, pero lo hacen desde intereses comerciales, con reglas desparejas y controles que todavía parecen insuficientes frente a la velocidad del fenómeno.

Por María Ximena Perez