Los hutíes de Yemen realizan un ataque masivo contra concentraciones de tropas sauditas y sus mercenarios

El movimiento chiita yemení Ansar Allah, conocido como los hutíes, ha lanzado este viernes un ataque masivo con drones y misiles contra concentraciones de fuerzas sauditas y mercenarios en el campamento militar de Sahn al Jinn, en territorio yemení.

Según un comunicado de los rebeldes yemeníes, en el bombardeo también fueron alcanzados depósitos, vehículos, armas y equipos militares.

“En su empeño por mantener el asedio contra nuestro pueblo y en una escalada de la agresión contra nuestro país, el enemigo saudita continúa concentrando sus fuerzas, incitándolas y empujándolas al fuego de una guerra agresiva, injusta y destinada al fracaso”, denunciaron el portavoz hutí, el general de brigada Yahya Saree.

En la jornada anterior, se reportaron importantes daños inflingidos por los hutíes contra concentraciones sauditas en las zonas de Al Ruwaik, Al Abr, Al Thaniyah y otros campamentos en territorio yemení. El grupo detalló que en el ataque murieron o resultaron heridos “cientos de mercenarios sauditas enemigos”.

“Asedio por asedio”

Los hutíes hicieron público este jueves su plan de acción contra Arabia Saudita, luego de anunciar el lanzamiento de una operación militar “a gran escala y de gran precisión”.

En un comunicado, el movimiento rebelde aseveró que sus fuerzas continuarán implementando la táctica de “asedio por asedio” hasta que se levante el bloqueo saudita contra su país.

¿Por qué los hutíes y Arabia Saudita vuelven a estar al borde de la guerra?

El enfrentamiento entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen escaló recientemente con un intercambio de ataques. Tras varios bombardeos sauditas contra posiciones hutíes en la ciudad de Hodeida, el movimiento yemení respondió con misiles contra territorio saudita.

Las acciones se registran en medio de la escalada en Oriente Medio, tras los ataques de EE.UU. y sus aliados en la región contra Irán. Del lado hutí, forman parte de la estrategia de “bloqueo por bloqueo”, iniciada en respuesta al continuo bloqueo sobre Yemen liderado por Riad desde el 2015.