Más de 10 mil casos de “diarrea explosiva” en EE.UU.: lo que se sabe

EE.UU. enfrenta un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por un parásito que puede provocar “diarrea explosiva”. Se trata de uno de los mayores brotes de origen alimentario de la historia reciente del país y ya se extendió a 15 estados.

Qué es la ciclosporiasis y por qué preocupa

La ciclosporiasis es una enfermedad provocada por el parásito ‘Cyclospora cayetanensis’. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se transmite cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con materia fecal de alguien infectado.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de la exposición e incluyen diarrea acuosa intensa, calambres abdominales y fiebre. En algunos pacientes, el malestar puede ceder por un tiempo y luego reaparecer.

Cifras inusuales y una expansión alarmante

Los contagios reportados este año alcanzaron niveles inusuales: se registraron más de 10.468 casos confirmados por laboratorio y 12.255 sospechosos en todo el país. Como referencia, desde 2016 los CDC informaron de un promedio de alrededor de 2.800 casos anuales. Además, al menos 517 pacientes fueron hospitalizados y se reportaron dos muertes en Míchigan.

Hasta el momento, 15 estados notificaron infecciones asociadas al consumo de lechuga iceberg. La jurisdicción más afectada es Míchigan, que informó 11.508 casos en su última actualización, un aumento de más de 200 frente al reporte previo. También se confirmaron infecciones en Arkansas, Iowa, Misuri, Nebraska, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte, entre otros.

¿Cómo se originó el brote?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) vinculó el brote con lechuga iceberg de Taylor Farms procedente del centro de México, a pesar de que la compañía alimentaria aseguró haber retirado del mercado los productos potencialmente afectados.

En paralelo, el cilantro y el perejil están bajo investigación como posibles fuentes en Carolina del Norte, mientras los CDC continúan analizando otros seis brotes.

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