Le Figaro: Ucrania pide ayuda a Francia para lanzar otra contraofensiva en 2025

Kiev requiere misiles antiaéreos Aster 30 para sistemas SAMP/T, pero no podrá obtenerlos en un futuro cercano

Ucrania ha pedido a Francia que le ayude a “resistir” este año para poder lanzar una nueva contraofensiva en 2025, informa el diario Le Figaro, que cita a un funcionario francés que mantuvo recientemente conversaciones con las autoridades de Kiev.

La fuente consultada señaló que el país eslavo requiere misiles Aster 30 para sistemas de defensa antiaérea tierra-aire SAMP/T. No obstante, el fabricante MBDA no podrá suministrarlos en un futuro cercano, no solo a Ucrania, sino al Ejército francés, que los necesita para sus propias misiones, indica el periódico.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, aseguró esta semana que tiene un plan para lanzar una nueva contraofensiva, y, si bien reconoció que “Rusia tiene más armas” y “más gente”, confió en que Kiev pueda imponerse con armas modernas. “No se trata del número de personas”, sino “de la calidad de las armas”, apuntó.

Ucrania espera la aprobación de un paquete de ayuda militar estadounidense de unos 60.000 millones de dólares, que permanece bloqueado por la bancada republicana en la Cámara de Representantes. La semana pasada, Zelenski advirtió que su país “perderá” el conflicto si esta ayuda no llega.