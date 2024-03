Una popular ‘youtuber’ muere de cáncer tras recibir un diagnóstico equivocado

La enfermedad fue confirmada en febrero de 2023, meses después de haber recibido un diagnóstico erróneo de fibromas

La ‘youtuber’ e ‘influencer’ estadounidense Jessica Pettway murió a los 36 años, víctima de cáncer de útero. El deceso se produjo el 13 de marzo, según confirmó días después su hermana en un mensaje publicado en redes sociales.

“Hoy es mi cumpleaños y lo único que podría desear es que Dios te traiga de vuelta a esta tierra”, expresó Reyni Brown el 15 de marzo. “Perdí a mi hermosa hermana mayor”, escribió y agregó: “Mi corazón nunca ha sentido un dolor como este”. Además, la definió como la mujer “más increíble, fuerte y segura” que haya conocido y aseguró que “la vida nunca será la misma sin su risa loca, bromas o chistes”.

Por último, señaló: “Perder a un hermano se siente como si se hubiera destruido una conexión entre nosotros. Te amo con todo mi corazón”.

Diagnóstico equivocado

Pettway reveló su enfermedad en julio del año pasado y contó que en un primer momento había sido diagnosticada con fibromas, que son tumores benignos que se forman en la pared del útero.

La primera consulta médica la hizo luego de que en junio de 2022 tuviera “intenso sangrado vaginal”. A partir de ese momento tuvo varias hospitalizaciones, hasta que en febrero de 2023 consultó a un oncólogo, que le realizó una biopsia ambulatoria y así llegó al diagnóstico correcto: cáncer en estadio 3.

“Resulta que no era un fibroma, sino un cáncer. Me diagnosticaron mal todo este tiempo“, lamentó y añadió: “Que me dijeran que tenía cáncer no me devastó”. “Sabía que Dios es mi sanador y que ningún arma formada contra mí, ni siquiera el cáncer, prosperaría”, indicó, antes de asegurar que lo “superaría”.