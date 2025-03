Viajan por fútbol y terminan baleados en la playa: el ‘viacrucis’ de dos argentinos en Brasil

Dos turistas argentinos identificados como Gabriel Gago, de 41 años, y Cristian Pagani, de 40, fueron baleados el miércoles durante un asalto en la playa de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro, en Brasil.

Ambos hombres se encontraban con familiares en la arena, cuando un ladrón se bajó de una motocicleta en el malecón, fue a la playa, le robó una cadena a uno de ellos y disparó a ambos. El delincuente logró fugarse, mientras que los turistas fueron rescatados en helicóptero.

Según G1, la Secretaría Municipal de Salud informó que ambos se encuentran estables, tras ser operados para extraerles los proyectiles.

Dois turistas argentinos torcedores do Racing foram assaltados e baleados na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta quarta-feira (26). As vítimas foram socorridas de helicóptero e estão em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros, que foi… pic.twitter.com/C26zBtMhjJ

