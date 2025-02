Vicepresidente Vance alerta a los aliados europeos de EEUU con respecto a una “amenaza desde dentro”

El vicepresidente de EEUU, JD Vance advirtió a los aliados europeos de EEUU en conferencia en Munich, Alemania, sobre una “amenaza desde dentro”, en referencia a los niveles de inmigración que asimilan actualmente esas naciones.

Patsy Widakuswara – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió a los aliados europeos que asisten a la conferencia de seguridad en la ciudad alemana de Múnich contra “la amenaza desde dentro” y dijo que los gobiernos en esa región están ejerciendo una censura extrema y no han logrado controlar adecuadamente la “migración fuera de control”.

“La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo”, dijo el viernes. “Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos de América”.

Vance arremetió contra Rumania, un aliado de la OTAN, por su reciente cancelación de los resultados de las elecciones presidenciales debido a la evidencia de desinformación rusa.

“Si su democracia puede destruirse con unos pocos cientos de miles de dólares de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar”, dijo. “Le pediría a mis amigos europeos ubicarse en cierta perspectiva”.

También pareció expresar su apoyo a los partidos de derecha a los que se les ha prohibido unirse a los gobiernos de Europa, diciendo: “La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos”.

Vance dijo que de todos los desafíos urgentes que enfrentan Europa y Estados Unidos “no hay nada más urgente que la migración”.

Culpó a la “serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo”, en tanto destacó el ataque del jueves en Múnich, donde un ciudadano afgano condujo un automóvil contra una multitud y lesionó al menos a 30 personas.

El vicepresidente de EEUU dijo que Bruselas había cerrado redes sociales por contenidos que incitan al odio, y criticó a Alemania por lo que describió como redadas contra sus propios ciudadanos por publicar comentarios antifeministas, a Suecia por condenar a un activista cristiano y a Reino Unido por retroceder en materia de derechos religiosos.

La administración Trump está “muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania”, dijo Vance. “Y también creemos que es importante en los próximos años que Europa dé un paso adelante en gran medida para garantizar su propia defensa”.

Tras el discurso, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, rechazó la caracterización que hizo Vance de las políticas europeas.

Fuerzas especiales de España aterrizan en una playa desde un helicóptero militar durante el ejercicio Steadfast Dart 2025, en el que participan unas 10.000 tropas de 9 naciones en la mayor operación de la OTAN planificada este año, en Nea Anchialos, Grecia, 13 de febrero de 2025.

“Si le entiendo bien, está comparando las condiciones en algunas partes de Europa con las de las regiones autoritarias, eso no es aceptable”, zanjó Pistorius.

Los comentarios de Vance son “un esfuerzo por dar vuelta el guión” sobre las preocupaciones de Europa sobre la democracia estadounidense, dijo Kristine Berzina, directora general de GMF Geostrategy North.

“Es sorprendente que no se haya mencionado a la OTAN ni se haya hablado de Ucrania. En cambio, fue la presentación de una visión derechista de la democracia días antes de las elecciones alemanas”, dijo a la Voz de América.