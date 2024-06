VIDEO 2 aviones por poco colisionan en un aeropuerto de la India

El aeropuerto de la ciudad india de Mumbai estuvo a punto de ser escenario de una tragedia, después de que un avión aterrizara justo cuando otro estaba despegando varios metros por delante, informan medios locales.

En un vídeo difundido en redes sociales, se ven los dos aviones, de las compañías aéreas IndiGo y Air India, en la misma pista. En las imágenes se aprecia cómo uno de los aparatos aterriza casi en el mismo momento en que el otro aparato está levantando el vuelo delante de él.

Ambas compañías aéreas comunicaron que el servicio de Control del Tráfico Aéreo (ATC) les dio autorización de aterrizaje y despegue. Tras el incidente, La Dirección General de Aviación Civil del país asiático ha abierto una investigación y ha cesado a un funcionario del servicio de Control del Tráfico Aéreo.

Video | Narrow Escape For Passengers At Mumbai Airport As 2 Planes Land, Take-Off On Same Runway

