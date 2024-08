Buque chino y otro filipino chocan entre sí frente ante un arrecife disputado

Un buque chino y otro filipino chocaron este lunes cerca de un arrecife disputado en el mar de la China Meridional, reporta Xinhua.

Se informa que el incidente se produjo cerca del arrecife de Xianbin (también conocido como arrecife de Sabina), que forma parte de las islas Spratly, reclamadas por China, Filipinas y Vietnam.

“A las 03.24 horas, el buque filipino número 4410 hizo caso omiso de las repetidas advertencias de popa de China y, de forma poco profesional y peligrosa, embistió deliberadamente el barco chino número 21551, que ejecutaba su ejercicio normal, según el derecho”, declaró el portavoz de la Guardia Costera de China, Gan Yu.

De acuerdo con el portavoz, la responsabilidad del incidente “recae directamente en la parte filipina”. Por otro lado, el director general del Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas, Jonathan Malaya, acusó a China de “maniobras ilegales y agresivas”.

WATCH: A China Coast Guard (CCG) vessel and a Philippine Coast Guard (PCG) vessel had a collision near Escoda Shoal in the West Philippine Sea (WPS) on Monday, according to a Chinese official. 📸: CCG @gmanews pic.twitter.com/78el2FjzGp

