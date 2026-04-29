Canciller chino: “China no permitirá que nadie separe a Taiwán”

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, afirmó este miércoles en una reunión con su homóloga australiana, Penny Wong, que “la clave para mantener la paz y la estabilidad en Taiwán reside en oponerse firmemente a la independencia de la isla”.

Según la declaración difundida por la Cancillería china, Wang Yi “expuso en detalle” la postura de Pekín “sobre la cuestión de Taiwán e hizo hincapié en que no se permitirá que nadie separe a Taiwán de China”.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia recalcó que su país mantiene su política de “una sola China” y rechazó la idea de la independencia de la isla, por lo que abogó por una solución pacífica.

Para Pekín, la adhesión a su política de “una sola China”, que incluye a Taiwán como parte de su territorio, es un requisito indispensable para establecer relaciones diplomáticas formales.