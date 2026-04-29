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Canciller chino: “China no permitirá que nadie separe a Taiwán”

La paz en la isla pasa por oponerse a su independencia, declaró Wang Yi.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, afirmó este miércoles en una reunión con su homóloga australiana, Penny Wong, que “la clave para mantener la paz y la estabilidad en Taiwán reside en oponerse firmemente a la independencia de la isla”.

Según la declaración difundida por la Cancillería china, Wang Yi “expuso en detalle” la postura de Pekín “sobre la cuestión de Taiwán e hizo hincapié en que no se permitirá que nadie separe a Taiwán de China”.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia recalcó que su país mantiene su política de “una sola China” y rechazó la idea de la independencia de la isla, por lo que abogó por una solución pacífica.

Para Pekín, la adhesión a su política de “una sola China”, que incluye a Taiwán como parte de su territorio, es un requisito indispensable para establecer relaciones diplomáticas formales.

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