Trump rechaza la propuesta de Irán y descarta que se implemente

El presidente de EE.UU., Donald Trump, descartó la propuesta iraní de levantar primero el bloqueo naval y reabrir el estrecho de Ormuz antes de retomar las negociaciones nucleares.

Según declaró a Axios, Washington mantendrá la presión marítima sobre la República Islámica hasta que se alcance un acuerdo que responda a las preocupaciones estadounidenses sobre su programa nuclear.

Previamente este martes, Trump afirmó que Irán le había pedido levantar el bloqueo naval “lo antes posible”. Según el mandatario, la República Islámica se encuentra en un “estado de colapso” y pide reabrir la vía marítima mientras trata de esclarecer la situación de su liderazgo.

Su mensaje surgió la misma jornada que el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, Reza Talaei-Nik, declaró que “Estados Unidos ya no está en posición de dictar sus políticas a las naciones independientes”.

Al mismo tiempo, Alaeddín Boruyerdí, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la cámara legislativa de la República Islámica, comentó esta semana que Irán está elaborando una ley sobre nuevos procedimientos para el tránsito por la vía estratégica que será aprobada inmediatamente después de que el Parlamento del país persa reanude sus sesiones.