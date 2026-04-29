Gobernador de Sinaloa señalado de nexos con el narco por EE.UU. se pronuncia y se defiende de esta manera

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó las acusaciones en su contra por presunta colusión con una facción del Cártel de Sinaloa, particularmente con el grupo conocido como “Los Chapitos”.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario calificó como falsas y sin fundamento las imputaciones dadas a conocer por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

Rocha Moya sostuvo que estas acusaciones no solo buscan afectar su imagen personal, sino también desacreditar al movimiento político de la llamada Cuarta Transformación. En ese sentido, afirmó que se trata de una estrategia que, según su postura, intenta vulnerar la soberanía nacional.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno. Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, dijo el señalado.

El gobernador enfatizó que demostrará la falta de sustento de los señalamientos en el momento correspondiente y reiteró su confianza en que se esclarecerá la situación.

Las acusaciones en su contra fueron anunciadas por autoridades estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas, cuyo titular, Terrance C. Cole, participó en la presentación del caso.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje a la población de Sinaloa, asegurando que enfrentará las acusaciones con firmeza y que confía en que se demostrará su inocencia.

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