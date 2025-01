Difunden el último mensaje de un pasajero del avión accidentado en Washington D.C.

Uno de los pasajeros del avión que chocó la noche de este miércoles contra un helicóptero militar cuando aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington D.C., EE.UU., subió una publicación poco antes de despegar de Wichita, Kansas.

Spencer Lane, patinador artístico del equipo estadounidense de 26 años, subió una foto a sus historias de Instagram* desde el interior del avión Bombardier CRJ-700 de la aerolínea American Airlines.

La foto iba subtitulada con las siglas ‘ICT -> DCA’, en referencia al Aeropuerto Nacional Eisenhower (ICT) en Wichita y al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA) en Washington D.C.

Los patinadores y entrenadores regresaban del Campeonato de Patinaje Artístico de EE.UU., que se celebró en la ciudad de Wichita del 20 al 26 de enero. En declaraciones a RIA Novosti, el patinador estadounidense Jon Maravilla dijo que a bordo de la aeronave siniestrada iban al menos 14 patinadores, junto con sus padres y entrenadores. Entre ellos se encontraban los patinadores artísticos Yevguenia Shishkova y Vadim Naúmov, que formaron pareja en las selecciones de la URSS y de Rusia ganando el Campeonato del Mundo en 1994.

Spencer Lane, a young figure skater, posted that he was flying from Wichita to D.C. just over 8 hours ago.

Jasmin Liu, a 14-yr-old figure skater, posted about a group of young figure skating friends she believed to be on the flight that crashed as well.

Absolutely tragic. pic.twitter.com/ekoxmkIh5B

— Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) January 30, 2025