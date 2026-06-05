El Kremlin sobre la carta de Zelenski: “Si quiere hablar, puede venir a Moscú”

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó este jueves la carta abierta dirigida al presidente ruso, Vladímir Putin, que fue publicada este jueves por el presidente de Kyiv, Vladímir Zelenski.

“Sí, la hemos visto. La publicó en el momento en que se celebraba el acto con el presidente. El presidente aún no ha tenido ocasión de leerla”, señaló Peskov al periodista ruso Pável Zarubin en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Asimismo, agregó que el mandatario ucraniano puede llegar a Moscú si quiere hablar. “Zelenski puede venir a Moscú en cualquier momento. El presidente Putin ha dicho que si Zelenski quiere hablar, puede venir a Moscú y hacerlo”, declaró Peskov a los periodistas.

En su carta abierta al presidente de Rusia, Zelenski manifestó que Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total mientras se realicen negociaciones, así como a un intercambio de prisioneros de guerra según la fórmula “todos por todos”. Asimismo, indicó que en su opinión las negociaciones deberían celebrarse en un tercer Estado, con participación de EE.UU. y los países europeos como posibles garantes de futuros acuerdos.

La retirada de las tropas de Kyiv de las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Zaporozhie y Jersón —todas incorporadas a Rusia tras consultas populares en 2022 vistas como fraudulentas—, es una de las condiciones centrales de Moscú para resolver el conflicto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana. En particular, el mandatario ha enfatizado que en primer lugar hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

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