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Vidente advierte sobre invasión extraterrestre durante este partido del Mundial 2026 en esta fecha

Vó Bahiana asegura haber soñado que los extraterrestres invadían el estadio de Miami el 24 de junio.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Referencia de un platillo volador entrando a un estadio. Imagen Magnific

Una vidente brasileña advirtió que los extraterrestres invadirían el 24 de junio el estadio de la ciudad estadounidense de Miami durante un partido del Mundial.

En un video, Vó Bahiana relató que soñó dos veces que los extraterrestres invadían el recinto y abducían a futbolistas e hinchas.

“Veía claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegaba”, comentó, y agregó que la seguía otra “nave mucho más grande” que abducía a “miles de personas del campo de fútbol”.

“Había muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, mucho sufrimiento. […] Algo muy malo va a suceder en ese partido”, dijo entre lágrimas.

La fecha mencionada coincide con el encuentro entre las selecciones de Brasil y Escocia, que será el último de la fase de grupos para ambos equipos.

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