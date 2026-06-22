14 personas mueren en dos semanas por una enfermedad desconocida en África

Una enfermedad de origen desconocido se ha cobrado la vida de catorce personas en solo dos semanas en varias aldeas de la comunidad de Bulungu, en la provincia de Kwilu, en la República Democrática del Congo, informan medios locales.

La situación está generando pánico generalizado entre la población local, provocando un desplazamiento masivo hacia territorios vecinos, comunicó el domingo el diputado nacional Jacques Ilunga Hopeny, citando a las autoridades sanitarias.

El político instó a las autoridades gubernamentales, en particular al Ministro de Salud nacional, a tomar las medidas necesarias para enviar a equipos especializados a recoger muestras para análisis biomédicos.

Por su parte, el ministro honorario de Salud de la provincia de Kwilu, Bena Mutuy, confirmó la información sobre el brote y señaló que ya se han registrado una veintena de muertes.