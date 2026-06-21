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Mythos, la IA que humilló a la NSA: “Irrumpió en casi todos nuestros sistemas en horas”

La semana pasada se reportó que la Casa Blanca exigió a la empresa que retire de inmediato sus modelos de IA más avanzados por considerarlos una amenaza para la seguridad nacional.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La IA logra entrar a sistemas de la NSA. Gráfico Magnific

El modelo Claude Mythos, de la empresa desarrolladora de inteligencia artificial Anthropic, ha expuesto las vulnerabilidades de los sistemas cibernéticos de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés), informa The Economist.

El medio cita a Mark Warner, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, quien el 11 de junio aseguró que el general Joshua Rudd, director de la NSA y del Mando Cibernético del Pentágono, le había comunicado que Mythos logró importantes vulneraciones de seguridad. “Irrumpió en casi todos nuestros sistemas clasificados, no en semanas, sino en horas”, afirmó el comandante.

La semana pasada, la Administración Trump ordenó a Anthropic suspender el uso por parte de extranjeros de sus modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5. La empresa acató la orden, deshabilitando el acceso de sus clientes a esos sistemas.

Axios también reportó días atrás que la Casa Blanca exigió a la empresa que retirara de inmediato sus modelos de IA más avanzados, Mythos y Fable, por considerarlos una amenaza para la seguridad nacional.

Anteriormente, se dio a conocer que Anthropic ayuda a la NSA a desplegar Mythos para operaciones ciberofensivas.

La compañía tecnológica de San Francisco habría instalado a cerca de media docena de ingenieros dentro de la agencia gubernamental para guiar el uso de esta tecnología y personalizar los modelos en aplicaciones específicas. Mythos sería útil para infiltrarse en las redes de naciones como China o Irán, según señaló una persona cercana a la situación, citada por Financial Times.

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