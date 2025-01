Lágrimas e impotencia: Trump suspende de inmediato citas de migrantes

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, suspendió de inmediato las citas que miles de inmigrantes tenían con autoridades de ese país para tramitar una residencia legal por motivos humanitarios.

En cuanto el republicano asumió por segunda vez como jefe de Estado, dejó de funcionar la aplicación ‘CBP One’ (por las siglas en inglés de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.) que desde enero de 2023 permitía que las personas interesadas programaran una cita en alguno de los ocho puntos fronterizos entre México y EE.UU.

Migrants in Ciudad Juárez who were waiting for their 1 pm CBP1 parole appointments learned 20 minutes ago that the app has shut down & those appointments are no longer valid. pic.twitter.com/F3pNrZyEBR

— Arelis R. Hernández (@arelisrhdz) January 20, 2025