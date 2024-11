Los familiares denuncian que exgobernador opositor en Venezuela fue apresado

Han aumentado las denuncias y experiencias de usuarios del Banco de la Producción (Banpro) en donde el dinero que ellos tienen ahorrados tanto en la cartera móvil y cuenta bancaria se les esfuman.

Familiares del exgobernador opositor del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, denunciaron su supuesto arresto el fin de semana por funcionarios de los servicios de inteligencia de Venezuela.

Un exgobernador opositor venezolano habría sido arrestado el fin de semana por funcionarios de los servicios de inteligencia del país, según denuncias de sus familiares.

Alfredo Díaz, exlíder de gobierno del estado Nueva Esparta (2017-2021), estaría detenido en una instalación militar en el estado Portuguesa, a donde acudió a una entrevista con uno de los organismos de inteligencia del Estado, informó su esposa, Leynys Malavé.

“Hoy a las nueve de la mañana me escribió el exgobernador Alfredo Díaz informándome que había sido detenido en el estado Portuguesa, por el SEBIN (servicios de inteligencia venezolanos). A las nueve de la mañana fue la última vez que supe de él. Me dijo: ‘no te preocupes, me van a hacer una entrevista, como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar'”, afirmó su esposa desde EEUU, en un video publicado en sus redes sociales.

Daliannys Díaz, una de las hijas del también exalcalde y exconcejal, denunció que la última vez que se comunicó con su padre fue el domingo por la mañana y afirmó que, según fuentes cercanas, presuntamente sería trasladado a Caracas para “ser juzgado”, pero dijo desconocer los motivos.

“Queremos saber dónde está mi padre. Estamos preocupados porque no sabemos absolutamente nada de él”, insistió en un video.

El supuesto arresto del exgobernador opositor Alfredo Díaz tuvo lugar tras cuestionamientos a la situación en Venezuela y en particular al manejo del actual gobierno del estado Nueva Esparta, que atraviesa una seria crisis eléctrica tras la explosión de un gasoducto en el estado Monagas.

Varios reconocidos dirigentes políticos opositores, entre ellos el exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila y el excandidato a la gobernación del estado Barinas, Freddy Superlano, han sido arrestados arbitrariamente según denuncias de sus familiares y abogados.

Otros, como la líder opositora María Corina Machado, se mantienen en la clandestinidad.

La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra Machado por presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, por su respaldo a la Ley Bolívar, que busca cortar el flujo financiero al gobierno venezolano y que fue aprobada por la Cámara de Representantes de EEUU la semana pasada .

Maduro fue proclamado ganador de los comicios para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato presidencial, Edmund González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.

Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidas.