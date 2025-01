Los líderes de Latinoamérica tienen previsto asistir a la investidura de Trump

Aunque históricamente no se acostumbra que jefes de Estado acudan a esta toma de posesión, el nuevo mandatario electo ha roto el protocolo.

El próximo lunes 20 de enero, Donald Trump asumirá, por segunda vez, la presidencia de EE.UU., luego de ganar en los comicios celebrados en noviembre pasado.

El mandatario electo invitó a la ceremonia de toma de posesión a líderes latinoamericanos, principalmente a aquellos afines a su ideología política. Aunque históricamente no se acostumbra que jefes de Estado acudan a la investidura presidencial en EE.UU., Trump ha roto el protocolo e invitó a varios mandatarios.

Uno de los primeros en confirmar su asistencia fue el presidente de Argentina, Javier Milei. Ya en diciembre pasado, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, había informado que el magnate estadounidense había invitado al gobernante suramericano a su acto de toma de mando.

“Es la primera vez en la historia que un presidente electo estadounidense invita a su par argentino a su acto de asunción”, destacó Adorni entonces.

También fue confirmada la presencia del gobernante ecuatoriano, Daniel Noboa, según informó en un comunicado la presidencia de ese país suramericano el pasado 12 de enero.

“La asistencia del jefe de Estado reafirma el compromiso del nuevo Ecuador en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones”, dice parte del texto.

Otro de los que se suma al evento es el mandatario de Paraguay, Santiago Peña. Su asistencia fue confirmada por el vocero oficial del Gobierno, Guillermo Grance, según lo cita Resumen de Noticias.

A la lista de invitados se suma el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Aunque este mandatario no se ha pronunciado al respecto, se ha mostrado cercano al magnate estadounidense; después de felicitarlo por su victoria en los comicios, ambos sostuvieron una conversación telefónica en la que se comprometieron a abordar los “desafíos” que tienen por delante.

Impedido de viajar

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) aseguró ser otro de los invitados de Trump para su toma de posesión. Al respecto, comentó que “es un gran honor”, haber recibido la invitación.

Ante ello, el exmandatario, quien tiene prohibido salir de su país por estar inmerso en una investigación por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado, solicitó a la Justicia autorización para hacer el viaje.

Señaló que su abogado, Paulo Bueno, envió una solicitud al magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), para que le devuelvan provisionalmente su pasaporte y así poder asistir a este “honorable e importante evento histórico”.

Sin embargo, esa solicitud fue negada, por lo que finalmente Bolsonaro no podrá viajar. En la decisión del STF se menciona que el exmandatario continúa dando señales de intentar huir de Brasil “para evitar la aplicación de la ley penal”.

Cuestionamiento

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó a Trump y al partido Republicano, al que pertenece el magnate estadounidense, por invitar solamente “a la extrema derecha” para su investidura.

El mandatario dijo que al próximo gobierno de EE.UU. incluso no le importa que “la extrema derecha”, como ocurre en el caso colombiano, esté “manchada con las masacres”. “No quieren hablar con la diversidad y, por tanto, quieren imponer”, dijo Petro, y sostuvo que Washington tiene dos opciones para relacionarse con América Latina: “dialogando con la diversidad o imponiendo con la fuerza”.

“No dialogar reconociendo la diversidad latinoamericana es la mejor manera de perder un continente y profundizar la decadencia del Norte”, aseveró.

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, también dio a conocer que no fue convocada al evento, aunque le restó importancia al tema.

Durante su conferencia de prensa matutina del pasado martes, le consultaron si Trump la había invitado, a lo que contestó: “No, pero no pasa nada, pues, o sea, no pasa nada. Estará ahí el embajador de México en EE.UU. (Esteban Moctezuma Barragán), no hay problema”.