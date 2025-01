Machado denuncia “golpe de Estado” y pide a González no viajar a Venezuela por el siguiente motivo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que el gobernante Nicolás Maduro consumó un “golpe de Estado” y pidió al líder opositor, Edmundo González Urrutia, no regresar a Venezuela este viernes para garantizar su integridad física.

“En su paranoia delirante el régimen no sólo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea, hemos por lo tanto evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo regrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca”, dijo en un video.

“Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente electo de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, manifestó.

