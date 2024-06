Manifestantes asaltan el Parlamento de Kenia por incremento de impuestos (VIDEO)

Manifestantes irrumpieron este martes en el Parlamento de Kenia luego de que se aprobara un paquete de medidas económicas destinadas a aumentar los impuestos. Hasta el momento, se han reportado al menos cinco manifestantes muertos y decenas de heridos.

Masivas protestas han surgido en varios puntos del país africano desde la semana pasada. La mayor concentración se realizó en la capital, Nairobi, frente al edificio del Parlamento.

A lo largo de esta jornada, los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden, quienes intentaban desalojarlos con gases lacrimógenos y cañones de agua. AP reportó que las autoridades utilizaron munición real.

Pese a los intentos de la Policía antidisturbios, los manifestantes lograron irrumpir en el edificio legislativo, el cual está en llamas. En las afueras, los presentes quemaron varios patrulleros.

Según medios locales, se trata de la primera vez en la historia del país que los manifestantes rompen las barreras y acceden al interior del Parlamento a pesar de las fuertes medidas de seguridad.

Los diputados aprobaron el proyecto de ley financiero por 195 votos a favor y 106 en contra, allanando el camino para que el presidente de la nación, William Ruto, lo apruebe y se convierta en ley.

En ese contexto, la población ha estado luchando para hacer frente a la crisis económica causada por el impacto persistente de la pandemia de covid-19, el conflicto en Ucrania, dos años consecutivos de sequías y la depreciación de la moneda.

