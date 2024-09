Trump se encuentra a salvo después del nuevo intento de asesinato en su campo de golf en Florida

El candidato presidencial republicano Donald Trump se encuentra a salvo después de que el Servicio Secreto frustrara el domingo lo que el FBI calificó de aparente intento de asesinato mientras jugaba al golf en su campo de West Palm Beach, Florida.

El expresidente estadounidense Donald Trump agradeció al Servicio Secreto y a la policía local el domingo por la noche, después de lo que el FBI dijo que fue un aparente intento de asesinato en su club de golf en West Palm Beach, Florida.

“Me gustaría agradecerles a todos por sus preocupaciones y buenos deseos. ¡Sin duda fue un día interesante!”, dijo Trump en su red Truth Social. “El trabajo se hizo de manera excelente”.

Varias medios nacionales, entre ellos The Associated Press, The New York Times y Fox News Channel, citaron a funcionarios policiales anónimos que identificaron al sospechoso como Ryan Wesley Routh, de 58 años, de Hawái. Esos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre la investigación en curso.

Las publicaciones en las redes sociales muestran que Routh respalda la campaña electoral de Trump de 2020, pero publicaciones más recientes expresan apoyo a Biden y Harris.

Routh también habló repetidamente de la guerra en Ucrania y pareció tratar de reclutar soldados para ayudar en el esfuerzo bélico de Ucrania.

El incidente, en el que Trump resultó ileso, se produjo dos meses después de que le dispararan en la oreja durante un evento de campaña en Pensilvania.

Los miembros del equipo de seguridad de Trump estaban asegurando áreas del campo de golf donde Trump estaba jugando el domingo cuando vieron a un hombre armado entre los arbustos. Los agentes del Servicio Secreto dispararon contra el sospechoso, que huyó del área y luego fue arrestado.

El sheriff local dijo que el sospechoso dejó atrás un “rifle estilo AK-47” con una mira, una cámara GoPro y dos mochilas.

“El agente del Servicio Secreto que estaba en el campo hizo un trabajo fantástico”, dijo el sheriff Ric Bradshaw de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, en una reunión informativa celebrada por la policía poco después. “Lo que hacen es tener un agente que salta un agujero antes de tiempo hacia donde estaba el presidente. Y pudo ver este cañón de rifle que sobresalía de la cerca e inmediatamente atacar a ese individuo, momento en el que el individuo se fue”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una declaración el domingo por la noche que estaba aliviado de que Trump estuviera ileso.

“Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país, y he ordenado a mi equipo que continúe asegurándose de que el Servicio Secreto tenga todos los recursos, la capacidad y las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del expresidente”, dijo.

La vicepresidenta Kamala Harris, que se presenta contra Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, dijo que estaba “profundamente perturbada por el posible intento de asesinato del expresidente Trump”.

“Como dijo el presidente Biden, nuestra administración se asegurará de que el Servicio Secreto tenga todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para llevar a cabo su misión crítica”, dijo Harris en un comunicado.

Trump no ha anunciado ningún cambio en su agenda y tiene previsto hablar en directo en X el lunes por la noche desde su resort de Mar-a-Lago para lanzar la plataforma de criptomonedas de sus hijos.

Mientras tanto, los líderes de un grupo de trabajo bipartidista del Congreso que investiga el intento de asesinato del 13 de julio a Trump dijeron que han solicitado una reunión informativa del Servicio Secreto.

[Parte del material de esta historia es de Reuters y The Associated Press]