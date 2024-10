VIDEO: El Ejército chino muestra sus ejercicios de bloqueo de Taiwán

El Mando del Teatro Oriental del Ejército chino ha compartido este lunes imágenes de las maniobras Espada Conjunta-2024B que involucran a tropas de Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Misiles de China.

Durante los ejercicios, se realizarán conjuntamente patrullas de preparación combativa marítimo-aérea, practicarán el bloqueo de puertos y zonas clave, asaltos a objetivos marítimos y terrestres, así como la consecución de la superioridad integral.

Uno de los videos muestra varios tipos de cazas sobrevolando la cordillera central de la isla de Taiwán en la misma toma.

“Con buques y aviones acercándose a la isla de Taiwán desde distintas direcciones”, los ejercicios sirven también de “severa advertencia a los actos separatistas de las fuerzas ‘independentistas” de Taipéi, comentó el capitán Li Xi, portavoz del Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China.

Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, durante el transcurso de la jornada, se detectaron 25 aviones chinos, 7 buques y 4 barcos oficiales que operaban en los alrededores de la isla. 16 de las aeronaves cruzaron la línea mediana y entraron en la zona de dentificación de defensa aérea suroccidental y oriental.

Las autoridades de la isla aseguran que han “supervisado la situación y respondido en consecuencia”. Además, subrayaron que “no bajaremos la guardia solo porque el Ejército chino haya declarado el fin de sus ejercicios”.

Las maniobras tienen lugar unos días después de que el líder taiwanés, Lai Ching-te, se comprometiera el jueves pasado a mantener la “independencia” de la isla, afirmando que Pekín no tiene derecho a representar a Taiwán.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, pero China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.

