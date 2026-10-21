Circula en redes sociales una imagen de soldados salvadoreños realizando compras en Haití

Los efectivos pertenecen a la Fuerza de Tarea Libertad II de la GSF; entretanto, la Fuerza Armada y organismos internacionales mantienen la búsqueda de los cuatro aerotécnicos desaparecidos en Croix-des-Bouquets.

En redes sociales trascendió una fotografía en la que se observa a dos elementos de la Fuerza de Tarea Libertad II de El Salvador mientras realizaban compras en un establecimiento comercial en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Los militares forman parte del contingente salvadoreño desplegado en territorio haitiano como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), misión internacional destinada a combatir el crimen organizado y restaurar el orden en el país caribeño.

Búsqueda ininterrumpida de los cuatro aerotécnicos

La difusión de la imagen coincide con los intensos operativos de rastreo puestos en marcha tras la agresión sufrida por el contingente. Hasta el momento, cuatro aerotécnicos salvadoreños continúan desaparecidos luego de ser objeto de una emboscada el pasado domingo en el sector de Santo, perteneciente a la comuna de Croix-des-Bouquets.

Fuerzas combinadas de la Fuerza Armada de El Salvador e instituciones internacionales mantienen activas las labores de búsqueda por tierra y aire en las zonas aledañas para dar con el paradero de los cuatro uniformados.

Ampliar: Soldados salvadoreños en Haití habrían estado de compras en zona restringida al momento del ataque, según ‘The New York Times’