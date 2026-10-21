Soldados salvadoreños en Haití habrían estado de compras en zona restringida al momento del ataque, según ‘The New York Times’

La Fuerza Armada de El Salvador confirmó que los cuatro aerotécnicos lograron salir del vehículo blindado tras ser atacado con explosivos; la búsqueda de los militares continúa activa.

Los cuatro militares salvadoreños atacados por grupos criminales en Haití habrían estado realizando compras en una zona de alto riesgo y acceso restringido al momento de la agresión, según una información publicada por el periódico estadounidense The New York Times.

El incidente se registró en el sector de Santo, cerca de Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe, un área considerada de tránsito restringido debido al amplio control territorial que ejercen los grupos armados en la zona.

VER: Circula en redes sociales una imagen de soldados salvadoreños realizando compras en Haití

Ataque con explosivos e incendio del blindado

Por su parte, la Fuerza Armada de El Salvador aportó nuevos detalles sobre la dinámica del hecho. De acuerdo con la institución castrense, los cuatro efectivos —con especialidad de aerotécnicos— se desplazaban en un vehículo blindado que fue alcanzado por artefactos explosivos, lo que provocó que la unidad se incendiara en el lugar.

A pesar del impacto del explosivo y de las llamas en el vehículo, la representación militar salvadoreña confirmó que los cuatro uniformados lograron salir con vida de la unidad.

Leer también: EE. UU. emite alerta urgente en Haití tras emboscada a cuatro militares salvadoreños

Operativos de rastreo internacionales

Tras la evacuación del vehículo, autoridades de El Salvador, en coordinación con fuerzas internacionales y locales, mantienen desplegadas intensas operaciones de búsqueda en los alrededores de Croix-des-Bouquets para lograr establecer contacto y determinar la ubicación exacta de los militares.

Hasta el último reporte consultado, las autoridades no han confirmado oficialmente el paradero de los cuatro uniformados.