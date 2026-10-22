Polémica en redes sociales por las declaraciones de un creador de contenido haitiano sobre los soldados salvadoreños desaparecidos

El usuario afirmó en una publicación que los militares habrían fallecido a manos de bandas armadas; sus expresiones no cuentan con respaldo ni confirmación de las autoridades oficiales.

Un creador de contenido de origen haitiano generó preocupación y controversia en diversas plataformas digitales tras publicar declaraciones en las que asegura que los militares salvadoreños reportados como desaparecidos en Haití habrían perdido la vida.

En el material difundido en redes sociales, el usuario afirmó: “Lo siento, El Salvador, pero esos soldados ya están en mejor vida”, sosteniendo que las pandillas armadas que operan en ese país no perdonan a nadie. En sus expresiones, el creador desvinculó a la población civil de los hechos al agregar: “Me disculpo con los salvadoreños, pero eso lo hicieron ellos, no nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos”. Asimismo, opinó que el suceso podría marcar el inicio de acontecimientos de mayor gravedad en territorio haitiano y lamentó que se tuviera que atravesar por esta situación para llamar la atención de la comunidad internacional.

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Sin confirmación oficial y zozobra de las familias

Cabe enfatizar que las afirmaciones del influencer corresponden a posturas personales atribuidas a un creador de contenido y no constituyen un informe verificado ni una confirmación oficial por parte del Gobierno de El Salvador, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) o las autoridades haitianas.

Entre tanto, los familiares de los cuatro efectivos aerotécnicos y la población salvadoreña mantienen la zozobra y continúan a la espera de información oficial y confirmada sobre las labores de búsqueda y el paradero de los uniformados.