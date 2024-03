VIDEO: Primer humano con el chip Neuralink muestra su ‘telepatía’

El primer ser humano que ha recibido un implante cerebral de Neuralink, que le fue implantado en enero, continúa poniendo en práctica sus nuevas habilidades y ahora puede controlar videojuegos valiéndose de su mente.

En una transmisión en vivo difundida por la compañía cofundada por el multimillonario Elon Musk, se puede ver al paciente, tetrapléjico, controlar de forma remota el cursor del ordenador con sus pensamientos para jugar una partida de ajedrez.

