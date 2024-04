‘Biohacker’ multimillonario muestra el progreso de revertir su envejecimiento

El magnate tecnológico estadounidense, Bryan Johnson, que gasta 2 millones de dólares al año para intentar revertir su envejecimiento, ha compartido en X una imagen con tres fotos suyas que, visualmente, resaltan la deferencia en su apariencia a lo largo de los últimos años.

La primera foto fue captada en 2018, dos años antes de que el ‘biohacker’ lanzara su proyecto de antienvejecimiento Project Blueprint. La segunda imagen muestra a Bryan Johnson tres años después de que cambiara extremamente su estilo de vida en el marco de su proyecto.

La última foto es de este año, y la apariencia física del magnate difiere bastante de la que tenía antes de que se pusiera la meta de volver a tener 18 años biológicamente.

Según el propio empresario tecnológico, de 46 años, su aspecto físico ha cambiado tanto que la opción de desbloqueo facial de sus dispositivos ya no sirve. “Hasta mi Face ID está confuso. Estoy en transición”, señaló al respecto.

Even my Face ID is confused. I’m transitioning… pic.twitter.com/6AU5mtU5j6

— Zero /dd (@bryan_johnson) April 9, 2024