Multan a un equipo de fútbol por invocar espíritus malignos para vencer a sus rivales

El equipo de fútbol Changchun Xidu Football Club, que juega en la tercera división de China, ha sido multado con 30.000 yuanes (unos 4.000 dólares) por invocar espíritus malignos para derrotar a sus rivales, informaron este jueves medios locales.

Concretamente, el club fue declarado culpable de haber colocado “objetos de superstición feudal” en el vestuario de su rival, Shanxi Chongde Ronghai, antes de su partido en casa disputado el sábado, que terminó ganando el equipo local por 2-0.

“Por decreto imperial, [el] Shanxi Chongde Ronghai fracasará”, decían los talismanes de papel amarillos colocados en el vestuario del equipo, que actualmente ocupa la octava plaza de la clasificación en la Liga 2 Norte del país asiático.

Chinese football team fined for channelling evil spirits to help beat rivals | South China Morning Post https://t.co/1B3RZwHryb

— hellosnoopy (@hellosnoopy8) July 6, 2025