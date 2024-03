Seguidores de Cristiano Ronaldo en ‘shock’ por foto de sus pies

Los seguidores de Cristiano Ronaldo creen que el astro del fútbol “sufre todos los días”, después de que publicara una foto de sus pies en redes sociales.

El cinco veces ganador del Balón de Oro compartió una foto en su cuenta de Instagram (perteneciente a Meta), en la que se le ve sentado junto a una piscina, donde aparece con unos pantalones especiales de recuperación y los dos pies a la vista. “Recargando pilas”, escribió Ronaldo.

La foto circuló rápidamente por las redes sociales, donde los aficionados del portugués destacaron el desgaste que la larga carrera futbolística ha causado en sus pies. “22 años de fútbol profesional, mira sus pies. Seguro que se despierta con un dolor de locos todos los días”, escribió un usuario en X. “Esta es una de las batallas silenciosas por las que tienen que pasar los jugadores, imagínate el dolor”, comentó otro.

22 years of pro footy man look at his feet.. he wakes up with crazy pain everyday for sure pic.twitter.com/UmNXAISTKp

— . (@Alpriv1998) March 17, 2024