NASA capta un objeto volador orbitando rápidamente la Luna

La NASA publicó recientemente una serie de imágenes de la superficie de la Luna captadas por el sistema de cámaras de la sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), en las que se muestra un objeto volador orbitando el satélite natural de la Tierra.

Las fotografías dieron lugar a conjeturas sobre qué era dicho objeto, sugiriendo, en algunos de los casos, que se trataba de un ovni o una tabla de surf voladora. Sin embargo, se trata de la nave Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), conocida como Danuri, que está girando alrededor de la Luna desde diciembre de 2022.

De acuerdo con la NASA, la LRO logró detectar a la Danuri pasando rápidamente en el momento en el que ambas sondas se encontraban rodeando el satélite. El encuentro tuvo lugar entre el 5 y el 6 de marzo de este año, cuando los dos dispositivos espaciales tenían trayectorias de vuelo casi paralelas, aunque en direcciones opuestas.

🚨BREAKING SPACE NEWS🚨

Look at this image which clearly shows a UFO orbiting the moon, to be honest it kind of looks like one…

But its really just a view of the South Korean Danuri spacecraft during a flyby.

The Lunar Reconnaissance Orbiter which took the photo travels in a… pic.twitter.com/yxdTmrkBVd

— NoBSSpace (@NoBSSpace) April 12, 2024