El grupo de inversión Goldman Sachs ha revelado los resultados de un análisis sobre siete factores cambiarios en las principales monedas de Latinoamérica, dejando al real brasileño y al peso colombiano en una posición privilegiada. Según la entidad, ambas divisas destacan por su combinación de un alto carry —el rendimiento por el tipo de cambio— y un reducido riesgo, superando ampliamente a competidores regionales como el peso mexicano o el peso chileno.

Para este estudio, la entidad comparó 26 monedas basándose en factores clave como la deuda pública, la sensibilidad a las acciones, la energía, los metales y la posición de inversión internacional. En el factor carry, Colombia lidera con un valor de 28,7, seguida de cerca por Brasil con 26,5. Estos resultados contrastan con los valores asignados al peso mexicano (9,2) o al sol peruano (3,1), mientras que el peso chileno registró un valor negativo de -2,2.

La excepción frente a la incertidumbre

Lo más destacado del informe es que el real y el peso colombiano se han convertido en la “excepción a la regla”. Habitualmente, las divisas con mayor rendimiento suelen estar más expuestas cuando aumenta la aversión al riesgo en los mercados; sin embargo, en este caso, presentan una resiliencia inusual. El factor combinado entre carry y riesgo para la divisa colombiana asciende a 22,9 y para la brasileña a 16,3, cifras que superan por mucho el 0,7 de México.

Este fortalecimiento financiero del real brasileño ocurre en un momento de alta tensión política externa. Según las fuentes, mientras la moneda brilla en los mercados, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta presiones de Washington, donde se señala que “Trump busca un jaque para eliminar al principal competidor de Visa y Mastercard en Brasil” mediante la imposición de aranceles. Por su parte, el éxito del peso colombiano se da en un contexto interno convulso, donde el presidente “Petro presenta pruebas del presunto fraude en presidenciales de Colombia”.

El caso de Perú y los metales

Goldman Sachs también resaltó el desempeño del sol peruano, que destaca por su menor exposición al riesgo accionario (-3,7) y un sólido respaldo en el sector de metales (24,7), factor en el que solo es superado por Chile. A pesar de que el país ha vivido una “década de gran inestabilidad política”, su bajo ratio de deuda pública sobre el PIB lo mantiene como una opción estable para los inversores.

En conclusión, mientras las economías de la región enfrentan desafíos que van desde la “traición” denunciada por Lula respecto a los aranceles estadounidenses hasta las reformas electorales en Colombia, sus monedas se consolidan como activos de refugio y rentabilidad bajo la lupa de los grandes capitales internacionales.