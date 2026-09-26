Trump confirma que habló de Taiwán con Xi

“Pero no pasamos mucho tiempo hablando sobre Taiwán”, reveló el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que abordó el tema de Taiwán con el líder chino, Xi Jinping, durante su visita de Estado, aunque señaló que no le dedicaron mucho tiempo.

“Sí. Sí. No hablamos demasiado sobre ello. Ahora mismo está, ya sabes, bien. Simplemente sigue su curso”, declaró Trump. El mandatario estadounidense añadió: “Pero no pasamos mucho tiempo hablando sobre Taiwán. Él entiende muy bien cómo me siento”.

China endurece su postura

Según medios chinos, Xi aprovechó el encuentro para exigir que Estados Unidos maneje “con prudencia” el tema de Taiwán. La formulación incluyó un pedido explícito de que Washington “se oponga” a la independencia de la isla, lenguaje más severo que el tradicional “no apoyar” la independencia que utiliza la diplomacia estadounidense.

Reuters indica que no hay señales de que la Administración Trump vaya a modificar su discurso oficial. Se reporta que cualquier ajuste en este sentido desataría dudas sobre el compromiso de defensa de la isla y enfrentaría resistencia en el Congreso.

China considera a Taiwán, que se autogobierna desde 1949.

A pesar de que la situación en el estrecho de Taiwán se agrava debido a los ejercicios militares regulares de las fuerzas de la isla con el uso de armas de EE.UU. y a los simulacros con otros miembros de la OTAN y aliados en la región, la posición de Pekín insiste en que la vía militar sería un último recurso para resolver la disputa, que China se reserva ese derecho como cualquier Estado soberano, pero desea evitar.

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