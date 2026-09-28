La Casa Blanca aclara que no planea vender armas a China tras revelarse que Trump le hizo la oferta a Xi Jinping

El embajador estadounidense en Pekín, David Perdue, reveló que el mandatario le ofreció armamento a su homólogo chino durante la cumbre en Washington; la Administración precisa que no hay operaciones en preparación.

El Gobierno de Estados Unidos aclaró este lunes que no tiene previsto vender armamento a China, saliendo al paso de las recientes declaraciones del embajador estadounidense en Pekín, David Perdue, quien reveló que el presidente Donald Trump le consultó de manera directa al mandatario chino, Xi Jinping, si estaría interesado en adquirir equipos militares estadounidenses.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, el embajador Perdue dio a conocer detalles de las conversaciones ocurridas en la cumbre bilateral celebrada la semana pasada en Washington. “El presidente Trump sigue diciendo: ‘Bueno, vendemos armas a otras personas en todo el mundo’. En un momento dado, incluso le preguntó al presidente Xi si quería comprar algunas”, relató el diplomático, añadiendo que existen diálogos continuos sobre ventas de diversas características cada vez que ambos líderes se reúnen.

Trump responde…

Esta es la pregunta del periodista: El embajador en China, Perdue, dijo que usted le sugirió a Xi que Estados Unidos vendería equipo militar estadounidense a China. ¿Es eso cierto?

“Nunca había oído hablar de eso. Probablemente les gustaría comprarlo porque fabricamos mejor equipo, pero no hablamos de eso”, afirmó.

Matización de la Casa Blanca y marco legal con Taiwán

Tras la difusión de la entrevista, un funcionario estadounidense confirmó a la agencia AFP que el Ejecutivo no mantiene planes ni proyectos en marcha para concretar transacciones de esta índole con el gigante asiático. “El gobierno de Estados Unidos no tiene planes de vender armas a China”, aseveró la fuente gubernamental.

El escenario cobra relevancia dado que la legislación interna de EE.UU. establece la obligación legal de suministrar material militar defensivo a Taiwán, isla con un sistema de gobierno democrático a la que Pekín considera parte inalienable de su territorio.

Respuesta de la Cancillería china

Consultado al respecto este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China evitó pronunciarse directamente sobre la propuesta atribuida a Trump. Sin embargo, la cancillería enfatizó que la nación asiática “siempre ha reforzado sus capacidades de defensa nacional de acuerdo con sus propias necesidades y mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad mundiales”.