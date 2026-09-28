Encontrada sin vida jovencita de 14 años después de huir de su casa porque le quitan celular

QUETZALTENANGO, GUATEMALA — Una profunda conmoción y un dolor indescriptible embargan a la comunidad educativa y a los habitantes de Quetzaltenango, Guatemala, tras confirmarse el hallazgo sin vida de la adolescente Indira Dulce Stefany Gómez Englenton, de apenas 14 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de septiembre.

Alerta Alba-Keneth y hallazgo en una vivienda

Tras la denuncia interpuesta por sus angustiados familiares, las autoridades guatemaltecas activaron de inmediato una alerta Alba-Keneth para su pronta localización, luego de ser vista por última vez en la 15 avenida de la zona 5 de la ciudad de Quetzaltenango. Lamentablemente, la menor fue localizada sin vida en el interior de un inmueble ubicado en ese mismo sector.

Hipótesis de los investigadores y prohibición familiar

Como parte de las diligencias investigativas, las autoridades establecieron que días antes del hecho, los familiares de la adolescente le habían prohibido mantener una relación sentimental con un joven de 17 años y le habían retirado su teléfono celular el 23 de septiembre. Sin embargo, las primeras hipótesis de los investigadores descartan preliminarmente que la menor haya sido víctima de un hecho violento.

El Ministerio Público de Guatemala constató además que en la vivienda donde ocurrió el hecho y en sus alrededores no existen cámaras de videovigilancia que hayan registrado sus últimos movimientos.

Luto en su escuela de música

Indira Dulce Stefany se destacaba como estudiante en una escuela de música y con orgullo había sido elegida como una de las reinas de su centro educativo para el período 2026. Tras confirmarse la trágica noticia, la institución publicó una esquela en sus redes sociales expresando su más sentido pésame: “Nos unimos en oración y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor”. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.