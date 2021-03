VIDEO: Un meteoro del tamaño de una bola de ‘bowling’ explota en el cielo tras liberar una energía equivalente a 200 kilos de TNT

Un meteoro surcó el pasado domingo los cielos de Canadá y del estado de Vermont, en el noreste de EE.UU., creando un espectáculo de luces y un fuerte estallido.

Según la NASA Meteor Watch, la roca espacial apareció sobre la parte norte de Vermont como una brillante bola de fuego a las 17:38 (hora del Este), justo antes de la puesta de sol, y se estrelló contra la atmósfera de la Tierra a una velocidad de 19 kilómetros por segundo. Su explosivo paso liberó una energía equivalente a 200 kilogramos de TNT, lo que sugiere que el objeto probablemente pesaba unos 4,5 kilogramos y tenía unos 15 centímetros de diámetro.

A meteor, traveling at an estimated 42,000 miles per hour, was spotted over the skies of northern Vermont and Canada over the weekend, officials said. https://t.co/0Bei5ENaq6 pic.twitter.com/xqsuG0cQJP

— ABC57 News (@ABC57News) March 9, 2021