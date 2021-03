VIDEO: Descubrimiento en la RD de Congo de una ‘montaña de oro’ con una concentración de hasta 90 % del metal precioso desata una masiva fiebre de oro

El Gobierno de la República Democrática del Congo prohibió el pasado miércoles la extracción de oro en una colina de la aldea Luhihi, en la provincia oriental de Kivu del Sur, informa Reuters.

El yacimiento fue encontrado por los campesinos locales a finales de febrero. De inmediato generó una auténtica fiebre del oro, e hizo que decenas de personas excavaran el cerro con instrumentos tan simples como palas y picos. A inicios de marzo, en la red aparecieron grabaciones en las que se puede observar el entusiasmo de los improvisados mineros.

Según se puede apreciar en las faenas de lavado que muestra el video, las tierras de la colina realmente contienen oro. Según reporta la BBC, su concentración sería de entre 60 y 90 %.

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021