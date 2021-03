El Ejército de EE.UU. muestra los primeros módulos de su nuevo misil hipersónico

El Ejército de EE.UU. ha adelantado un paso importante en la formación de su primera unidad de misiles hipersónicos al contar con la entrega de dos módulos inactivos para fines de entrenamiento, informa Defence Blog.

Estos elementos tienen exactamente el mismo diseño que los que eventualmente albergarán el arma hipersónica de largo alcance (LRHW, por sus siglas en inglés), uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de las Fuerzas Armadas norteamericanas que actuaría como una especie de ‘brazo largo’ de las tropas terrestres.

