Reportan que Kim Jung-un sufrió un considerable adelgazamiento durante su mes de ausencia

El aspecto físico de Kim Jung-un durante su primera aparición pública después de casi un mes, que tuvo lugar el sábado pasado, motivó a varios expertos y servicios de inteligencia a sospechar que el líder norcoreano ha sufrido una importante pérdida de peso durante su tiempo de ausencia, recoge el portal NK News.

De acuerdo a un análisis forense de las imágenes más recientes del líder norcoreano difundidas por medios estatales, comparadas con grabaciones tomadas en noviembre de 2020 y marzo de 2021, Kim aparece ahora con la pulsera de su reloj visiblemente más ajustada, indicando una muñeca más delgada.

En opinión de Vipin Narang, profesor adjunto de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), esta supuesta transformación de Kim podría deberse a dos razones: el resultado de una dieta intencional o una consecuencia de posibles complicaciones de salud.

