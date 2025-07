Gigantesco iceberg amenaza a la isla más grande del planeta con riesgo de olas enormes

Un enorme iceberg se está moviendo peligrosamente cerca de las costas de Innaarsuit, un asentamiento insular en el municipio de Avannaata (Groenlandia), lo que ha generado alertas por parte de los servicios de emergencia, informan medios locales.

Desde el miércoles, el pequeño pueblo de apenas 160 habitantes se encuentra bajo la amenaza del gigantesco bloque de hielo. Bjarne Markussen, inspector de emergencias de Avannaata, explicó que “el iceberg se ha acercado bastante al asentamiento”, desplazándose lentamente junto con “la corriente”.

Authorities urge caution: – Avoid walking in large groups to the local store – Vulnerable residents should be extra… pic.twitter.com/PdZV4efPqD

A massive iceberg is drifting close to the harbor near the Royal Greenland fish factory.

Ante el riesgo de que el témpano se desprenda, las autoridades locales han instado a los residentes a tener cuidado si caminan cerca del puerto, especialmente aquellas con movilidad reducida, así como a evitar ir de compras en grupo. La venta de productos de la fábrica de pescado Royal Greenland también se ha suspendido, ya que sus instalaciones se encuentran cerca del puerto.

Una de las mayores preocupaciones con un iceberg de gran tamaño es que partes de este se desprendan, provocando olas enormes que podrían inundar las comunidades costeras cercanas. Markussen detalló que, si la situación se agrava, se notificará al responsable de emergencia de Avannaata y se mantendrá una comunicación constante.

Asimismo, comentó que el Comando Ártico, que es el cuartel general del Ejército danés en Groenlandia, también podría intervenir. Sin embargo, Markussen señaló que se pueden ver signos de que el iceberg se está alejando de Innaarsuit, por lo que el peligro podría disminuir. “Si abandona completamente la zona, el asentamiento volverá a ser seguro”, agregó.

No es la primera vez que Innaarsuit se ve amenazado. En 2018, un iceberg de 11 millones de toneladas pasó cerca del puerto, lo que provocó evacuaciones. Sin embargo, el témpano finalmente se alejó tras varios días de fuertes vientos.

Timelapse video shows massive iceberg drifting dangerously close to the village of Innaarsuit in Greenland over the weekend.

Officials say it appears to be veering to the north, away from the coast. https://t.co/xK7tycIUp6 pic.twitter.com/YAR1qIbtCn

— ABC News (@ABC) July 17, 2018