Musk lanza asombrosa predicción sobre las capacidades de la IA

Elon Musk lanzó una predicción sobre las capacidades de la inteligencia artificial al responder este lunes a una publicación en la red social X de un usuario dedicado a la programación.

En la discusión, el usuario daba a entender que el concepto de Inteligencia Artificial General (AGI, por sus siglas en inglés) ya había sido superado por las distintas inteligencias artificiales existentes en el mercado, incluyendo a Grok 4, producto perteneciente a xAI, empresa del magnate.

“La IA ya es mucho más inteligente que la mayoría de los humanos, pero aún no es más inteligente que ningún humano en nada y mucho menos inteligente que un grupo de humanos inteligentes que usan computadoras (también conocido como ‘una empresa’)”, respondió Musk.

En este contexto, el magnate se permitió dar una asombrosa predicción acerca de las capacidades futuras de la inteligencia artificial.

AI is already much smarter than most humans, just not yet smarter than any human at anything and much less smart than a group of smart humans using computers (aka “a company”).

But it will be. Probably smarter than any single human at anything in <2 years and smarter than all…

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025